Окружной суд Вашингтона избрал меру пресечения для бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации выборов 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Во время заседания федеральный прокурор Томас Виндом заявил, что обе стороны пришли к согласию по мере пресечения. Согласно ему, Трамп должен не нарушать федеральных законов или законов штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.

Также он не должен общаться со свидетелями по делу никак, кроме как через своих адвокатов. Трамп согласился с такими условиями.

Следующее заседание по делу было назначено на 28 августа этого года.