Трамп пошутил, что в случае поражения на выборах уедет из США

Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что ему придется покинуть страну, если победу на президентских выборах в ноябре одержит кандидат от Демпартии Джо Байден.

Об этом Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Трансляция велась телеканалом Fox News.

«Представьте, если я проиграю. Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории», — сказал политик.

Ранее портал Axios сообщал, что руководство избирательного штаба Дональда Трампа готовится к тому, что его попытка переизбрания обернется фиаско.

Накануне, выступая во Флориде, глава Белого дома заявил, что полностью готов к передаче власти, однако все же надеется на победу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября этого года. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии (aif.ru)

| 2020-10-17T09:32:45+04:00 17 октября 2020, 09:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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