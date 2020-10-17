Трамп пошутил, что в случае поражения на выборах уедет из США

Президент США Дональд Трамп в шутку предположил, что ему придется покинуть страну, если победу на президентских выборах в ноябре одержит кандидат от Демпартии Джо Байден.

Об этом Трамп заявил, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Трансляция велась телеканалом Fox News.

«Представьте, если я проиграю. Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории», — сказал политик.

В этом случае, по словам действующего американского лидера, ему нечем будет гордиться, и, возможно, даже придется уехать из США.

Ранее портал Axios сообщал, что руководство избирательного штаба Дональда Трампа готовится к тому, что его попытка переизбрания обернется фиаско.

Накануне, выступая во Флориде, глава Белого дома заявил, что полностью готов к передаче власти, однако все же надеется на победу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября этого года. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии (aif.ru)