Трамп поручил послу США сделать все возможное для улучшения отношений с РФ

Посол США в России Джон Салливан рассказал, что при его назначении президент США Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы он сделал все возможное для улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом Салливан рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией, которые переживают сложный период, особенно в течение последних шести или семи лет», — сказал посол Соединенных Штатов.

Также Салливан отметил, что у РФ и США есть несколько областей, в которых уже сегодня осуществляется сотрудничество. Он привел в пример борьбу с терроризмом и региональные вопросы, такие как КНДР. По его словам, по ним у стран ведутся конструктивные обсуждения и совместная работа.

Напомним, посол США прибыл в Москву 16 января на смену Джону Хантсману, который занимал эту должность с 2017 года. 5 февраля он вручил верительные грамоты российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Путина, отношения между РФ и США должны основываеться на принципах равенства и невмешательства в дела друг друга (aif.ru)