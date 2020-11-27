Трамп пообещал покинуть свой пост, если выборщики проголосуют за Байдена

Президент США Дональд Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена, сообщает агентство Reuters.

«Конечно, вы это и так знаете», — заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что выборщики «совершат ошибку», если проголосуют таким образом.

Кроме того, Трамп добавил, что лично ему будет трудно признать свое поражение.

Ранее стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд. Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.

Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря. (Газета.Ру)