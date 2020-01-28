Трамп пообещал палестинцам помочь создать государство

«Я отправил сегодня письмо президенту Аббасу. Я объяснил ему, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства», — сказал он, выступая на совместной конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.