Трамп подпишет военный бюджет, включающий санкции против России

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 20 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). Об этом сообщила в четверг газета Politico.

План, в частности, предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».

Оборонный бюджет составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом ($716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется $635 млрд, $71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

В текст включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона «различным угрозам», к которым причислены Россия и Китай. Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с РФ. Кроме того, предусмотрены санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в целях обеспечения «европейской энергетической безопасности».