Трамп поддержал остановку «Севпотока — 2» из-за инцидента с Навальным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею остановки реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что поддерживает данную инициативу.

Глава Белого дома указал на то, что первым поднял данную тему.

«Вы и не слышали о «Северном потоке — 2» до тех пор, пока я не поднял эту тему», — заключил Трамп.

Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.