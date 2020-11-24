Трамп подчеркнул, что решение о передаче власти не означает его согласия с итогами выборов

Принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA) решение о начале процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену не означает, что президент США Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Соответствующее заявление американский лидер разместил в Twitter 23 ноября.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал Трамп.