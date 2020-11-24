Трамп подчеркнул, что решение о передаче власти не означает его согласия с итогами выборов

Принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA) решение о начале процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену не означает, что президент США Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Соответствующее заявление американский лидер разместил в Twitter 23 ноября.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал Трамп.

| 2020-11-24T13:57:11+04:00 24 ноября 2020, 14:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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