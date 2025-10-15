Экономика России находится на грани развала, о чем свидетельствуют очереди на автозаправочных станциях, заявил президент США Дональд Трамп во вторник на пресс-подходе после переговоров с президентом Аргентины Хавьером Милеем. «В России сейчас [выстраиваются] длинные очереди за бензином, представляете? Кто мог представить, что такое случится?» — сказал Трамп и добавил, что российская экономика «коллапсирует».

Глава Белого дома снова подчеркнул, что недоволен президентом Владимиром Путиным и не понимает, почему тот продолжает агрессию против Украины. «Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, которые, возможно, сохранились до сих пор. Эта война стала для него очень тяжелой», — сказал Трамп. По его словам, Путин ввязался в войну, которая должна была закончиться «за одну неделю», но растянулась почти на четыре года. «Он потерял около полутора миллионов солдат, и с точки зрения [количества] раненых, безруких и безногих, это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности», — подчеркнул американский президент.

Трамп добавил, что, по его мнению, Москва не собираются заканчивать войну и это сильно бьет по ее репутации. Глава Белого дома напомнил, что в грядущую пятницу к нему приедет президент Украины Владимир Зеленский. «Я знаю, что он собирается сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь «томагавки». Все хотят «томагавки». И у нас много «томагавков», — заявил Трамп. (moscowtimes.ru)