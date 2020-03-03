Трамп отозвал кандидатуру Маккаскер на должность заместителя министра обороны

Президент США Дональд Трамп отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер, которую в ноябре он выдвинул на высокопоставленную должность в Пентагоне, после сообщений о том, что она сомневалась в целесообразности приостановки военной помощи Украине, сообщает Голос Америки.

Замораживание помощи было ключевым элементом расследования, которое привело к выдвижению обвинений против Трампа в рамках процедуры импичмента.

Об отзыве кандидатуры Маккаскер на должность заместителя министра обороны было объявлено в заявлении Белого дома.

Ранее были отстранены от должности несколько других чиновников, дававших показания в ходе расследования по импичменту. Ведущий демократ в комитете Сената по вооруженным силам Джек Рид осудил решение по Маккаскер.

«Прекращение процедуры ее выдвижения – это побочный ущерб, допущенный президентом, который мстительно вычищает карьерных профессионалов в области национальной безопасности, участвовавших в расследовании по импичменту», – заявил Рид.

После оправдания Трампа Белый дом поспешил уволить ключевых чиновников, чьи показания были сочтены вредными для его дела. Среди них – посол в ЕС Гордон Сонленд и сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман.

| 2020-03-03T19:06:47+00:00 3 марта 2020, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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