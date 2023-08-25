Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети X, бывшей ранее Twitter. Публикация политика появилась впервые с 8 января 2021 года.

На фото он в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотографию нахмурившегося 45-го президента США сделали сотрудники тюрьмы округа Фултон, штат Джорджия. Ранее ни один бывший или действующий американский президент не был запечатлен на фото такого рода.

В подписи к снимку есть надписи «Никогда не сдаваться» и «Вмешательство в выборы», а также прикреплена ссылка на сайт политика.