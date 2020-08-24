Трамп официально выдвинут на переизбрание

Президент США Дональд Трамп обратился с речью к участникам Национального съезда республиканской партии в Шарлотте, штат Северная Каролина, сообщает Голос Америки.

Незадолго до этого Трамп был официально выдвинут на переизбрание по итогам голосования делегатов съезда от всех штатов.

В своем выступлении президент поблагодарил делегатов за выдвижение и указал на основные достижения своей администрации.

Ранее в понедельник сообщалось, что Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения в президенты от Республиканской партии на выборах, которые состоятся 3 ноября.