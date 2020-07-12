Трамп обещал бороться за Венесуэлу и Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова «бороться» за Венесуэлу и Кубу.

«Мы будем сражаться за Венесуэлу. Мы будем сражаться за наших друзей на Кубе», — сказал Трамп, выступая в штабе Южного командования ВС США, отвечающего за военные операции США в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.

Он заверил: «Ситуация в Венесуэле и на Кубе под нашим контролем».

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в распространении «грязной лжи» о Венесуэле.

«Американская империя не прекращает своих атак, своей лжи, своей грязной кампании», — цитируют СМИ заявление Мадуро.

Он отметил: «Сегодня (в пятницу ИФ) в Южном командовании во Флориде прошел акт в рамках предвыборной кампании, грязные и ложные обвинения были выдвинуты против Венесуэлы».

Так венесуэльский лидер отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который назвал Венесуэлу «наркогосударством».(İnterfax)