Трамп обещает крупномасштабное торговое соглашение с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Индия работают над крупным торговым соглашением, однако он не уверен, что работу удастся завершить до президентских выборов, которые состоятся в ноябре, сообщает Голос Америки.

В то время, как Трамп готовится к первому официальному визиту в Индию, переговорщики уже несколько недель пытаются выработать ограниченное соглашение, расширяющее доступ США на индийские рынки молочных продуктов и птицы, а также предусматривающее снижение пошлин на другие товары.

«Мы можем заключить торговое соглашение с Индией, но крупную сделку я откладываю на будущее», – сказал Трамп журналистам во вторник.

«Мы работаем над очень крупным торговым соглашением с Индией. Оно у нас будет. Не знаю, успеем ли мы заключить его до выборов, но у нас будет очень крупное соглашение с Индией», – добавил президент.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая. В 2018 году объем торговли товарами и услугами достиг рекордной отметки 142,6 миллиарда долларов.