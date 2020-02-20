Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки США.
«Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним», — написал Трамп в Twitter. Он поблагодарил Джо Макгуайра, который до этого исполнял обязанности директора.
Чтобы Гренелл избавился на своем посту от приставки «и. о.», ему требуется утверждение в сенате.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.(РИА Новости)
| 2020-02-20T10:28:04+00:00 20 февраля 2020, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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