Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки США. «Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним», — написал Трамп в Twitter . Он поблагодарил Джо Макгуайра, который до этого исполнял обязанности директора. Чтобы Гренелл избавился на своем посту от приставки «и. о.», ему требуется утверждение в сенате. Гренелл считается лояльным Трампу человеком, близким к окружению президента. Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.(РИА Новости)

| 20 февраля 2020, 11:40 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |