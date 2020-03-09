Трамп — младший не намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

Старший сын американского лидера Дональд Трамп — младший заявил в воскресенье, что не намерен баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Он рассказал об этом в интервью информационному порталу Axios.

Согласно проведенному порталом в феврале опросу, 29% сторонников Республиканской партии хотели бы видеть в 2024 году своим кандидатом в президенты старшего сына нынешнего главы государства. Вице-президента Майкла Пенса поддерживают 40%, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — 26%, а дочь американского лидера Иванку Трамп — 16%, госсекретаря Майкла Помпео — 13%. Респондентам разрешалось выбирать сразу несколько понравившихся им потенциальных кандидатов.

«Послушайте, я не собираюсь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Мне нравится эта игра. Моя единственная цель — сделать так, чтобы моего отца переизбрали», — отметил Трамп — младший. Он также рассказал, что глава вашингтонской администрации попросил его «быть поспокойнее» в Twitter.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. (ТАСС)