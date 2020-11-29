Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники минюста США и ФБР могут быть причастны к фактам фальсификации на выборах. Об этом сообщает Fox News.

Он назвал это «массовым мошенничеством».

«Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны. <…> Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что эти ведомства не предпринимают никаких действий в свете нарушений на выборах.

По его словам, члены Республиканской партии располагают большим объемом материалов о фальсификациях, но судьи не дают им их предоставить. (Газета.Ру)