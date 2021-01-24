Трамп добивался обращения в Верховный суд для отмены итогов выборов

Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту главы американской администрации добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд с целью отмены итогов выборов президента. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Трамп «оказывал давление» на указанное ведомство, однако назначенные им официальные лица «дали отпор». Они «отказались подавать в Верховный суд США иск, который они посчитали безосновательным», говорится в материале.

По сведениям газеты, Трамп настаивал на том, что иск с требованием признать недействительной победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена должен быть подан от лица администрации США. Данный план разработал его личный юрист, он также составил черновую версию документа. (ТАСС)