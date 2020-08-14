Товузские события показали, что «стратегические партнеры» пытались подставить нам подножку»

Как и в разных регионах мира, так и в регионе Южного Кавказа идет активная фаза выбора внешнеполитических ориентиров и геостратерических ставок. Июльские события в Товузе, и как следствие этого всего военные учения России с Арменией и Турции с Азербайджаном, стали во многом показателем для всех стран региона.

Кризис в отношениях Анкары и Москвы наблюдается сразу в нескольких регионах и сразу по нескольким направлениям. Однако Азербайджан, который ранее строил всю свою внешнюю политику на равноудаленности от всех конфликтующих сторон, несколько изменился и причиной тому стали товузские события.

В эти дни состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России. И если обратить на итоговое коммюнике канцелярии Кремля и администрации президента Азербайджана, то они несколько отличаются, а именно в указании самой причины данного звонка.

«Глава государства довел до внимания президента России, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения после прекращения столкновений на армяно-азербайджанской границе – с 17 июля по настоящее время — вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности.

Президент Ильхам Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений, произошедших на армяно-азербайджанской границе, по сей день с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка — прояснить этот вопрос», — говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

Данный момент никак не отражен в заявлении Кремля. Что однозначно говорит о том, что отношения между Баку и Москвой сильно похолодели. По сути Баку на дипломатическом языке обвинил Кремль в подстрекательстве в ходе июльских событий и открытой поддержке Армении. В то время как Турция на всех уровнях встала на защиту Азербайджана.

За короткое время помимо военных учений мы стали также свидетелями визитов главы МИД и МО Азербайджана в Турцию, а затем главы минобороны Турции в Баку. На встрече с Хулуси Акаром президент Азербайджана Ильхам Алиев, по сути, сделал ключевое заявление, которое возможно станет поворотным в отношениях Баку и Анкары, и поставит многоточие в отношениях Баку и Москвы.

«Не секрет, что Турция в настоящее время имеет очень сильный военно-промышленный потенциал, и мы этим потенциалом пользуемся. Мы очень рады тому, что сегодня Турция производит самые современные вооружения и военную технику. Конечно, мы хотим и дальше использовать эти возможности, как мы это делали до сих пор. Я уверен, что в ближайшем будущем Турция, как и во всех других сферах, будет нашим партнером номер один в сфере военно-технического сотрудничества», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Со своей стороны Хулуси Акар заявил о том, что Турция до конца с Азербайджаном в борьбе против Армении.

«Хочу открыто заявить, что со всеми нашими средствами мы до конца рядом с Азербайджаном, азербайджанскими военнослужащими против Армении, которая на глазах у всего мира совершила геноцид в Ходжалы, абсолютно незаконно оккупировала Нагорный Карабах. Азербайджан не одинок. Мы и дальше будем поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. В борьбе Азербайджана за освобождение оккупированных земель мы, 83-миллионная Турция, рядом с нашими братьями», — сказал Хулуси Акар.

Одних только этих заявлений достаточно, чтобы констатировать, что Азербайджан сделал свой военно-политический выбор в пользу Турции. Да, выбор был не особо велик, но если раньше можно было надеяться на то, что нейтральная позиция Баку будет сдерживать Москву в Карабахском вопросе, то товузские события не оставили сомнений у высшего руководства в Баку.

Комментируя # заявления президента Азербайджана военный эксперт Узеир Джафаров сказал, что Азербайджан к этому давно шел и наконец-то решился.

«Принятие решения о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Турции, на мой взгляд, затянулось, но лучше поздно, чем никогда, поэтому данному решению нужно только лишь радоваться. Россия потеряла такого партнера как Азербайджан, и причины должна искать в себе», — сказал эксперт.

Джафаров также добавил, что Москва отправила в Армению военный груз по странному маршруту через Казахстан, Туркменистан, Иран.

«Они думали, что мы об этом не узнаем, хотя мы всегда знали, что Россия ведет себя в отношении Азербайджана не совсем честно, но последний случай переполнил чашу терпения азербайджанской стороны. Обратим внимание на еще один момент: раньше никогда суть переговоров — будь то с Россией или с Турцией, так широко и детально не освещалась в СМИ, теперь же мы видим открытый диалог, что о многом говорит. По сути, мы впервые по телевидению увидели полное заявление и президента Азербайджана, и Хулуси Акара. Обе стороны подчеркнули, что прошедшие учения были лишь началом углубленного военно-политического сотрудничества и в скором стоит ожидать еще большего расширения этого партнерства», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что июльские события в Товузе показали, что наши «стратегические партнеры» пытались подставить нам подножку, обострив ситуацию в том направлении, где проходят все стратегически важные проекты Азербайджана.

«Но у них ничего не вышло, планы Кремля провалились и, как следствие, Турция смогла усилить свое влияние и присутствие в регионе. Вообще, нужно все называть своими именами, Россия исчерпала себя в урегулировании карабахского конфликта. И Франция, и США уже давно отдали преимущество в решении карабахского конфликта России, это решение было принято в связи с влиянием Кремля в регионе и на элиты, но она не оправдала доверие. Я не сторонник того, чтобы Азербайджан испортил отношения с Россией, но дело в том, что Кремль не оценивает отношения с Баку по достоинству», — полагает аналитик.

Джафаров также полагает, что Азербайджан в ближайшее время должен быть готов к разным военным авантюрам и сложностям.

«Проблемы могут возникнуть из ничего и привести к обострению в отношениях как между Баку и Москвой, так и в отношениях между Москвой и Анкарой», — добавил он.

Тем не менее, Азербайджан долгое время закупал у России огромное количество разного вооружения и в условиях, когда Азербайджан меняет своего главного поставщика оружия, возникает вопрос о техническом обеспечении уже купленного оружия. При этом в случае обострения полагать, что Россия будет поставлять Азербайджану комплектующие к своей технике не приходится, поэтому возникает вопрос, а как Азербайджан собирается решать эту проблему.

«Я не считаю, что у Азербайджана будут проблемы с комплектующими деталями российской военной техники. Если же все-таки Россия захочет создать проблемы с этим, то у Азербайджана есть альтернативные страны, которые могут заменить разные запчасти, к примеру, та же Беларусь или Украина. То есть, это не будет для нас проблемой. Проблемы будут для самой России как ненадежного поставщика оружия, а мы легко можем все это вооружение заменить турецким, пакистанским или же израильским. Поэтому проблем у нас не будет», — резюмировал он.