Французская компания TotalEnergies в сотрудничестве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) объявила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» на Каспии.

Об этом # передает со ссылкой на сообщение французской компании.

В рамках данной фазы планируется добыть около 4 млн кубометров газа и 12 тыс. баррелей конденсата в сутки.

Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

Первый этап разработки включает подводную добывающую скважину, которая соединена с новой платформой для приема и первичной переработки газа. Платформа, в свою очередь, связана с морской инфраструктурой на месторождении «Нефтяные Камни», принадлежащей SOCAR.

Разработка месторождения «Абшерон» обеспечивает дополнительные поставки газа для удовлетворения растущего спроса с конкурентоспособной технической стоимостью и низкой интенсивностью выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией TotalEnergies, отмечает компания.

TotalEnergies и SOCAR владеют равным долями в проекте, которым управляет совместная компания JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

«Мы рады объявить о запуске газового месторождения «Абшерон». Этот проект соответствует стратегии компании по удовлетворению растущего спроса на газ и укрепляет наше партнерство с национальной компанией Азербайджана SOCAR», — сказал Николя Терраз, президент по разведке и добыче TotalEnergies, указано в сообщении.