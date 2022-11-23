Казалось бы, что азербайджанское сообщество, десятки лет вынужденное слышать запредельно аморальные и циничные заявления армянской политической элиты, не должно удивлять ничего. Мы уже поняли, что армянская оппозиция и армянская власть — это разные сорта одного и того же. Особенно это ярко видно в вопросе Карабаха. Есть небольшая разница в риторике, но цели у них обоих одни — не допустить водружения азербайджанского флага в Ханкенди и на территории, пока еще не подконтрольной официальному Баку.

Естественно, в сложившихся условиях недостойны не только доверия, но и уважения и представители армянской власти, и представители армянской оппозиции. Но уникальна ли армянская ситуация? Как выясняется, нет. В России ситуация практически идентичная. Особенно, в вопросе Крыма. Кто именует себя главным политическим оппонентом действующей российской власти? Правильно, Алексей Навальный.

На Западе из него лепят образ «демократа» и «хорошего русского». Но какова позиция Навального по вопросу Крыма? Он сам ее однажды четко обозначил. В октябре 2014 года Навальный дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос «Крым наш?», политик ответил, что «Крым — тех людей, кто живет в Крыму», и что полуостров «был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, но сейчас является частью России».

Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя: «Крым останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины». Также он сказал, что когда станет президентом РФ, то не будет возвращать полуостров Киеву: «Крым — это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?», — задался вопросом Навальный.

Все, как видим, предельно ясно. Главный оппонент действующего президента России Владимира Путина открыто заявил, что разделяет позициию нынешнего руководства своей страны, анексировавшей часть территории иного государства.

То есть, Навальный такой же русский националист, империалист, как и Путин. И ничего менять в себе, и в политике своего государства в плане захвата чужих земель он не намерен. Добавлю, что подавляющее большинство россиян также одобряет преступления своей страны против Украины. Начиная от аннексии Крыма и заканчивая теми чудовищными преступлениями, что были совершены российской оккупационной армией в Украине, начиная с 24 февраля нынешнего года.

Нет покаяния за геноцид в Буче, Ирпене, за массовые убийства украинцев, за пыточные, за разрушенный Мариуполь, за огромное число ракетных ударов по родильным домам, детским садам, жилым домам. Наоборот, есть злорадство по поводу того, что после вывода из строя в результате ракетных ударов с российской стороны в Украине имеются большие проблемы с обеспечением населения электроэнергией и что украинцам будет тяжело пережить нынешнюю зиму.

«Я их ненавижу», «уничтожать их всех нужно», «пусть сдохнут от холода»- такие фразы можно услышать от россиян в ходе любого опроса на улицах городов страны- оккупанта. Соответственно, есть общественный заказ на насилие, убийства, Геноцид украинцев. И исходя из этого, рассуждая как классическое «политическое животное», делал, делает и будет делать заявления Навальный и любой иной российский политик, реально претендующий на власть.

И я бы не стал касаться этого вопроса, испытывая одинаково брезгливое отношение и к российской власти, и к российской оппозиции, если бы не одна новость. Она шокировала своим цинизмом даже меня, видевшего на своем веку огромное число примеров запредельно циничных заявлений. «Согласится ли Запад после войны провести план Маршалла не только для Украины, но и для России?», — таким вопросом задался один из членов команды Навального. По словам которого, такой план для России нужен, «чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения». То есть, представитель российской оппозиции ставит знак равенства между государством-оккупантом и государством-жертвой оккупации, между варварами и жертвами варварства, между террористами и жертвами террора.

«У российской оппозиции уже сейчас есть претензии на средства партнеров Украины и замороженные активы российского государства и олигархов. Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе, но очень высокой ценой для украинского народа. Меня, конечно, удивляет и местами шокирует наглость, но она присуща именно классу политиков, которые не смогли ничего сделать в своей стране, потом поехали на комфортный Запад, а впоследствии начали масштабную кампанию продвижения в мягкой форме, но антиукраинских нарративов. Они не оправдывают собственного диктатора, конечно, но отрицают необходимость широкого спектра санкций и, в большей степени, ответственности за действия всего государства против Украины и ее народа», — написала в этой связи комментарий на своей странице в Фейсбук украинский общественный деятель Ольга Айвазовская.

Она абсолютно права. И тут нельзя не вспомнить слова получившего недавно украинское гражданство известного, ранее российского, телеведущего и публициста Александра Невзорова о том, что русская оппозиция всегда и особенно сейчас была ничем. «Это я как диагност вынужден диагностировать и называть в ряду тех причин, которые позволили [президенту России Владимиру] Путину стать диктатором. И когда сегодня возникает возможность такого мнения, что русская оппозиция ничего не должна Украине… Что такое русская оппозиция? Это такие торшеры с огромными лампочками, но без проводов и ни к чему не подключенные», – сказал он. Добавить тут нечего. Можно лишь удивляться цинизму, наглости и амбициозности «торшеров с огромными лампочками».