29 мая торговый представитель премьер-министра баронесса Николсон начинает официальный четырехдневный визит в Азербайджан, чтобы принять участие в «Бакинской энергетической неделе».

Как сообщили # в посольстве Великобритании, данный визит еще раз подчеркивает приверженность Великобритании укреплению экономических связей между Великобританией и Азербайджаном».

В Баку баронесса Николсон встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром культуры Адилем Керимли, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний.

Баронесса Николсон встретится со специальным представителем президента в Зангиланском, Губадлинском и Джебраильском районах Вахидом Гаджиевым и специальным представителем президента в Шуше Айдыном Керимовым, чтобы обсудить возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий.

В ходе визита баронесса Николсон примет участие в мероприятии Baku Connect, чтобы обсудить возможности энергетического рынка и процесс перехода Азербайджана на «чистую» энергию. Она также примет участие в «Бакинской энергетической неделе» и «Бакинском энергетическом форуме».