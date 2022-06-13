Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл после двух лет отношений, передает издание The Sun.

Это произошло спустя несколько недель после совместного посещения премьеры фильма «Топ Ган: Мэверик». Хотя источники издания рассказали, что тогда Этвелл была с Крузом «чисто для его поддержки».

Газета объяснила, что такое решение было принято, несмотря на «искренность» друг к другу. Проблемой, отмечают собеседники The Sun, стали сложности при поддерживании отношений в тот момент, когда о них стало публично известно.

«Несмотря на ряд слухов, их отношения не предназначались для камер. <…> К сожалению, у них не получается (поддерживать романтические отношения на публику). <…> У них правда хорошие отношения и фантастическая химия, и именно поэтому они непублично решили в прошлом году дать отношениям еще один шанс», — рассказали источники газеты.