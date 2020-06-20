«Только бы не этот усатый дедушка» — белорусский журналист о президентских выборах

В последние дни, по мнению наблюдателей, в Беларуси заметным образом усилились протестные настроения. Люди не боятся проявлять свое недовольство существующим положением дел уже во всех крупных городах страны, причем выходят на центральные улицы. В основном это массовые стоячие пикеты.

19 июня в Беларуси закончился сбор подписей в поддержку претендентов на высший государственный пост. И по последним данным ЦИК Беларуси, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали действующий глава государства Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывшая депутат парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Таким образом, к настоящему времени шесть претендентов могут стать кандидатами в президенты Беларуси.

И в этом списке как минимум два оппозиционера – это Виктор Бабарико (с 18 июня он и его сын, являющийся руководителем его инициативной группы, Эдуард находятся в СИЗО КГБ). И Светлана Тихановская — жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который оказался за решеткой за «несанкционированные митинги». Белорусские правозащитники назвали Тихановского политзаключенным, а группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты зарегистрировала в ЦИК его жена Светлана Тихановская, после чего у нее и ее пожилых родственников уже проходили обыски, и поступали анонимные угрозы.

Интересно, есть ли у президента Лукашенко инструменты для недопуска этих кандидатов к выборам? Например, он, наверное, может придумать что-то, чтоб не выпускать из СИЗО Бабарико.

При этом многолюдные очереди, выстроившиеся к столикам на улицах, где собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты, в Беларуси назвали «подписной революцией». И очереди выстраивались не только в столице, но и в малых городах, которые всегда считались оплотом действующего президента, отмечает портал Delfi.

«Небывалая гражданская активность. Параллели — это только начало 1990-х, когда рушился Советский Союз, и у людей появилась возможность вообще что-то сказать, — заявил Анатолий Лебедько, оппозиционный политик и руководитель центра «Европейский диалог». — Сказывается огромная психологическая усталость от Лукашенко. Люди за 26 лет наелись хамства, безапелляционного «государство — это я», безразличия. Если раньше в повестке дня людей были требования желудка — социальная сфера, зарплаты, — то сейчас люди говорят: мы хотим выбирать президента и депутатов. Такого не было в предыдущие избирательные кампании».

Комментируя # ситуацию в стране, известный белорусский журналист Анджей Почобут отметил: «Лукашенко потерял поддержку большинства. Однако это не значит, что в результате выборов он потеряет власть. У него есть все инструменты — МВД, КГБ и т. д. — для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. Уже арестовано около 100 человек. И очевидно эта цифра будет расти. Все это делается для того, чтобы запугать общество».

А у себя на странице в Facebook гродненский журналист отметил, что Беларусь попрощается с президентом Александром Лукашенко тогда, когда желание нового большинства избавиться от надоевшего правителя будет сильнее, чем воля этого правителя к власти.

«Вы можете сказать, что уже сейчас наступил этот момент. «Лукашенко достал, Лукашенко надоел, Лукашенко утомил. Любой, только не он» — это слышится на улицах. Никто не верит в его способность решить экономические проблемы, люди устали от постоянного давления, от бесправия, от отношений в стиле «я начальник — ты дурак».

Лукашенко в нынешней ситуации просто неизбираемый. У него огромный негативный электорат, готовый отдать свой голос за любого, только бы это не был усатый дедушка, голос которого вот уже 26 лет слышится из каждого утюга.

Такой мотивации достаточно было бы для того, чтобы сменить президента в любой демократической стране. Пришел на выборы, проголосовал, и можешь с удовлетворением наблюдать, как надоевший политикан отправляется на пенсию. Но Республика Беларусь, несмотря на все, что написано в ее Конституции, демократической страной не является. Тут недостаточно просто прийти и проголосовать. Тут нужно еще и защитить свой выбор.

В этом плане ситуация уже не выглядит столь розовой. После ареста Тихановского и Бабарико улица не смогла надавить на власть. Протесты есть, по белорусским меркам это даже значительные протесты, новое большинство недовольно, новое большинство возмущается.

Но лидеры по-прежнему в тюрьме.

После Майдана бескровно власть опрокидывали в Армении и Молдове. Получится ли у Беларуси? Не знаю. И кто бы вам что ни говорил сейчас, этого не знает никто. Наше болото вполне может взорваться, а может привычно побулькать. Узнаем после 9 августа», пишет Почобут.

Эти невеселые размышления свидетельствуют о том, что ситуация в стране все еще неоднозначная. И рискнет ли Батька в очередной раз запустить машину репрессий против несогласных ближе к выборам – вопрос.