Правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины запрещает экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом говорится в распространенном в пятницу в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Также под запрет попадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев. Помимо этого в список попали оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.

При этом ограничения на экспорт в Россию медицинских изделий, оборудования и компонентов вакцин касаются только продукции военного назначения, следует из опубликованного Министерством экономики, торговли и промышленности Японии расширенного документа, где перечисляются конкретные наименования, попавшие в новый список.

В частности, меры затрагивают «медицинские изделия, включая вакцины, иммунотоксины, а также сырье для бактериальных веществ военного назначения». Кроме того, в список входят различные компоненты и вещества, использующиеся в наборах для тестирования продуктов питания. Также в него включены медицинские смеси, содержащие вещества или сырье для химических препаратов военного назначения.

Всего в новом списке более 80 наименований. Меры вступают в силу с 3 февраля.