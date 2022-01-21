Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с бизнесменами выразил желание переформатировать национальное образование и, в частности, отправлять молодых казахов на учебу за рубеж, сообщает онлайн-портал Tengrinews.kz.

По его словам, в Казахстане выпускается слишком много экономистов, юристов и менеджеров. Глава государства подчеркнул необходимость изменить образовательную систему, поставив ее «на технические рельсы».

«Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. А, может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Недавно я поставил вопрос по открытию филиалов ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи должны быть «технарями». Это мое глубокое убеждение»», — заявил Токаев.