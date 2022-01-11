Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Через два дня (13 января — прим.) начнется их вывод», — сказал глава государства.

Отмечается, что вывод миротворческих сил ОДКБ займет не более 10 дней.

При этом в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии. Соответствующее заявление Токаев сделал в ходе выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) страны.