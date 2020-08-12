«Тогда бы уже Москва, а не Минск, должна была дезактивировать тысячи восставших «партизан» — российский эксперт о ситуации в Беларуси

О политической ситуации в Беларуси, о том какие процессы развиваются в этой стране, чему учит белорусский урок постсоветские страны, рассказал в интервью # российский политолог Григорий Трофимчук.

— Что происходит в Беларуси? О чем говорят поствыборные процессы?

— Это говорит о том, что если во главе Беларуси стоит руководитель в статусе президента, то ему надо отдавать себе отчёт в том, что часть населения рано или поздно пойдёт на штурм власти, если она постоянно представлена одним и тем же лицом. Потому что сам статус «президент» однозначно подразумевает такие параллельные процессы, как регулярная смена власти через выборы. К монарху аналогичных претензий не могло быть по определению, как и к генеральному секретарю компартии тоже, ведь компартия предоставляла населению мощнейший и бесплатный социальный пакет – поэтому людям было в принципе всё равно, кто там сидит наверху.

В либерально-демократических системах западного типа плохая жизнь населения компенсируется регулярным выпуском пара через выборы, которые, по большому счёту, ничего не решают. Но эта, так называемая, демократическая система только так и работает. Значительная часть белорусских граждан в сознательном возрасте жила при Александре Лукашенко, поэтому им кажется, что «демократия» несравненно лучше. Им надо пожить своим телом при этом самой «демократии», чтобы понять все её практические особенности, так как на словах она выглядит очень красиво. Поэтому в Беларуси ничего не может успокоиться по определению.

А вот Армения, к примеру, получила себе выставочного «демократа» Пашиняна и очень быстро поняла, куда она попала, так как на дне избирательных урн еды нет. Практика, а не теория – основа всего.

— Подогрев всей этой ситуации больше исходит от России, чем со стороны Запада. Можно ли считать, что сейчас Россия для того, чтобы не терять соседние страны вокруг себя будет запускать процесс смены элит на постсоветском пространстве?

— Россия не может ожидать в руководстве Беларуси кого-то более «покладистого», чем Лукашенко. Любой другой президент этой страны будет или жёстко прозападным, или, включая преемника, настолько слабым, что спровоцирует куда более мощные беспорядки, способные вызвать появление возле России «Донбасса», умноженного на пять.

При этом существует устойчивое мнение, что Россия, якобы, хочет включить Беларусь в свой состав. Но представьте себе, что такое произошло на деле. Тогда бы уже Москва, а не Минск, должна была дезактивировать все эти тысячи восставших «партизан», которые никуда не испарятся. Думаю, этот мост уже сожжён. России, конечно, нужна спокойная обстановка в близком ей государстве. Однако это теперь вряд ли возможно по причинам, о которых сказано выше. К тому же у Польши и ряда стран, находящихся к западу от Беларуси, имеются на неё свои виды.

— В итоге, чему научил постсоветские страны белорусский урок?

— Как всегда, ничему. Руководство каждой страны – особенно из «группы риска», я бы так её назвал – хмуро наблюдает за событиями, но при этом идёт по своей схеме, в своём заданном канале движения, который уже нельзя изменить. Единственное, к чему была готова Беларусь – и видимо, все остальные страны на постсоветском пространстве, – это к «майдану» в его чистом виде, уже понимая, как надо ему надо противостоять.

Поэтому для Беларуси её внешние оппоненты будут готовить иные инструменты воздействия и решения проблемы. У нас почему-то привыкли воспринимать все восстания шаблонно, лепя на них стикер «Майдан». Но было бы глупо ставить в один ряд «евромайдан» в Украине, «оранжевую революцию» там же, и, например, Октябрьскую революцию 1917 года, которая кардинально изменила государственный строй.