Тофиг Зульфугаров: «В обществе целенаправленно педалируется поведение российских миротворцев»

МИД Армении указал Азербайджан в списке стран, чьи граждане могут без визы посещать Армению и наоборот, граждане Армении могут посещать Азербайджан. Данный вопрос вызвал реакцию в Баку, и было заявлено, что «для начала нужно восстановить дипотношения между странами». С другой стороны, в СМИ все чаще обсуждается возможная встреча Алиева, Пашиняна и Путина в ближайшее время, и эту информацию подтверждают диписточники.

О возможном восстановлении дипломатических отношений, встрече лидеров трех стран и поведении миротворческих сил рассказал в интервью # экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

-Ранее армянские СМИ заявляли о намечающейся встрече лидеров Армении, Азербайджана и России 11 января. Данную информацию официально никто не подтвердил, но и никто не опроверг. Однако, диписточник «Интерфакс» недавно заявил о возможной встрече, при этом не назвал дату. Так, какие точки должны расставить лидеры трех стран?

-В результате подписанных соглашений 10 ноября, Армения практически выведена на свои международно-признанные азербайджано-армянские границы. Я думаю там будут обсуждаться вопросы коммуникации между Нахчываном и другой частью Азербайджана. Должны быть некоторые уточнения и детали. Потому, что это напрямую касается Армении.

Чего точно Азербайджан не допустит, так это обсуждения вопросов азербайджанских территорий — мест компактного проживания армян. Армения в результате военных действий полностью потеряла возможность и право, каким-либо образом обсуждать этот вопрос и делать какие-либо политические заявления в отношении суверенных вопросов Азербайджана. Для этих обсуждений сформирован на сегодня новый формат – это российско-турецкий. По приглашению Азербайджана эти дни страны оказывают содействие в вопросах восстановления суверенитета на этих территориях. Поэтому будет встреча лидеров или нет, Азербайджан уже никогда не допустит того, чтобы Армения хоть каким-то образом занималась вопросами, которые ее не касаются.

Тут еще встает вопрос о четвертом пункте подписанного заявления, где речь идет о выводе армянского военного контингента с этих территорий. Я думаю, процесс должен получить полное завершение, потому что, то, что мы увидели в Гадруте и в других местах, где были обезврежены диверсионные группы армянской армии, показывают, что данный вопрос еще не завершился. Я думаю, что в этом направлении должны быть предприняты серьезные меры, для того, чтобы этот вопрос получил полное свое завершение.

-Сегодня армянский МИД опубликовал список государств, которые могут посетить Армению по принципу взаимности на безвизовой основе. В списке был и Азербайджан, однако наш МИД заявил, что для начала нужно восстановить дипломатические отношения между странами, чтобы граждане обоих государств могли свободно передвигаться. Как вы считаете, Азербайджан и Армения готовы восстановить дипломатические отношения?

— Еще рано говорить о возобновлении дипломатических отношений. Потому что некоторые аспекты конфликта остались открытыми. Факт агрессии Армении в отношении Азербайджана зафиксирован даже в международных документах, и поэтому стоит вопрос ответственности политической, материальной и даже уголовной для некоторых граждан Армении, которые совершили в отношении Азербайджана подобные действия. Это комплекс вопросов, причем достаточно серьезных, которые нужно решать между странами.

Все запросы примирения между странами будут актуальными после того как будет зафиксирована нормативно-правовая и политическая позиция Азербайджана, так и ответ Армении. От этого очень многое зависит, просто так сделать вид, что ничего не произошло, общество Азербайджана не готово.

-Сейчас много вопросов вокруг поведения миротворческих сил. Они себя, мягко говоря, ведут непрофессионально. Как вы оцениваете происходящее, и как это стоит воспринимать?

— То, как ведут себя миротворцы – это отдельный вопрос. Но то, как среди общественности этот вопрос педалируется, и кто-то целенаправленно его раздувает – это для меня ясно. Речь идет не о том, как себя ведут миротворцы, тут вопрос о том, что неадекватно формируется информационная оболочка. Невозможно, чтобы серьезные люди смотрели на этого мальчишку, который даже не знает, что надо говорить «армяне», а не «армянины», и который рассказывает о том, какая политика будет Кремля в этом вопросе. Я за то, чтобы анализ формировался на серьезных источниках.

Затем появились непонятные личности по типу Баласаняна, у которого за всю жизнь не было столь широкой аудитории, как она появилась сейчас в Азербайджане, причем его слова воспринимаются очень серьезно. Вдобавок ко всему речь идет о преступнике, который не имеет никакой власти и возможности. «Совет Безопасности Арцаха» — это в лучшем случае одна комната, а рядом с этим Баласаняном еще два «шустряка» — и все. И когда у нас серьезно обсуждают, что он будет восстанавливать пограничные войска, для меня это сверхкомично.

Почему в наших СМИ не говорят про возвращение спорных территорий в результате демаркации границ, а то, что «прокукарекал» Баласанян, обсуждается массировано? Ясное дело, что за этим информационным фоном стоят определенные силы извне, чтобы разделить единство и нивелировать победу.