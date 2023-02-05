В туристическом комплексе «Шахдаг» во второй раз состоялось увлекательное зимнее состязание Red Bull Qaçaqaç. Это спортивное шоу проходит в разных странах мира под названием Red Bull Homerun, и пользуется большой популярностью среди поклонников горнолыжных видов спорта.

В этом году организаторы похвастались рекордным количеством участников — спуститься с горы на лыжах или сноуборде вызвались свыше 150 экстремалов, сообщает #. В основном участники из Азербайджана, но есть и пакистанцы, россияне, французы и конкурсант из Германии.

В качестве специального гостя на трассу вышел известный азербайджанский фотограф и путешественник Орхан Асланов — большой фанат сноубординга и завсегдатай зимних горнолыжных курортов.

Участникам предстояла задача преодолеть 5-ти километровую дистанцию. Старт — с 2351-метровой вершины, победитель тот, кто первый пересечет финиш.

Жюри определило лучших участников в 4 спортивных номинациях — «Лучший лыжник», «Лучшая лыжница», «Лучший сноубордист», «Лучшая сноубордистка» и в одной творческой — «Самый креативный костюм».

В итоге, на подиум поднялись Нигяр Амирова (лыжи), Гюнель Теймур (сноуборд), Рауф Мирзамов (лыжи), Джахангир Мурадов (сноуборд).

Среди участников креативного конкурса первое место досталось лыжнику Илькину Алиеву, который покорил и жюри, и зрителей своим ярким костюмом Тиранозавра.

Герои в день горнолыжного забега оказались не только на подиуме.

Маркетолог Эмин Ахмедов, известный в тусовке любителей зимних видов развлечений как «Райдер 303», смог преодолеть дистанцию с порванным ботинком:

«Вариантов не было, я должен был спуститься, а ботинок пришел в негодность в самый неподходящий момент, на старте. Я был уверен в себе, и у меня все получилось. Рад, что получил новый опыт, хотя у меня в горах было всякое, и падения на скорости 100+, и травмы».

Сноубордингом Ахмедов увлекается с 2019 года. Рассказывает, что впервые встал на доску в горах Бакуриани, на отдыхе с друзьями, и с тех пор каждый зимний сезон проводит в Шахдаге:

«Я живу сноубордингом, поэтому лето для меня очень скучная пора», — признается райдер.

Героически преодолели трассу наравне с молодежью и представители старшего поколения — семейная чета ученых Имановых. Гюльнаре ханум — 58, а ее супругу — 69.

«Мы с мужем очень любим экстримальные виды отдыха, увлекаемся дайвингом, уже более 10 лет катаемся на сноуборде. В соревнованиях приняли участие впервые, и нам очень понравилось. Дух состязания, прекрасная организация, множество единомышленников — все было просто незабываемо!», — поделилась своими впечатлениями Гюльнара ханум.

Ведущим мероприятия был писатель и блогер Джавид Османов. Победители получили многочисленные подарки и денежные призы от организаторов.