Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Пресс-секретарь лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко Марина Сорока 25 августа сообщила в Facebook, что состояние нардепа, инфицированного коронавирусом, остается тяжелым.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым… Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19», – написала Сорока.

По данным издания «РБК-Украина», Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура у нее не опускается ниже 39 °C.

Где лидер «Батьківщини» проходит лечение, на данный момент неизвестно. (gordonua.com)

| 2020-08-25T18:09:15+04:00 25 августа 2020, 19:53|12345 (Пока оценок нет)
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