Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Пресс-секретарь лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко Марина Сорока 25 августа сообщила в Facebook, что состояние нардепа, инфицированного коронавирусом, остается тяжелым.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым… Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19», – написала Сорока.

По данным издания «РБК-Украина», Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура у нее не опускается ниже 39 °C.

Где лидер «Батьківщини» проходит лечение, на данный момент неизвестно. (gordonua.com)