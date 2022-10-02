Между премьер-министром Британии Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за конференции ООН в Египте по изменению климата, пишет The Times.

По сведениям журналистов, Карл III собирался отправиться на саммит и выступить там с речью, однако Трасс была настойчива и убедила его в личной беседе отказаться от этих планов.

В издании полагают, что этот эпизод усилит напряжение в отношениях Трасс и Карла III. Вместе с тем, источник газеты утверждает, что скандала не было, а обсуждение данной темы прошло в радушной атмосфере.

По словам собеседника газеты, если король не будет очно присутствовать на саммите, это не означает, что он не найдет способ принять участие в мероприятии.

Конференция ООН по изменению климата пройдет в Египте с 8 по 18 ноября. (Газета.Ру)