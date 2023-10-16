Китайская социальная сеть TikTok удалила 500 тыс. видео и остановила 8 тыс. прямых трансляций, связанных с палестино-израильским конфликтом, в рамках усилий по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщается в заявлении платформы.

С целью «предотвращения использования функций TikTok для разжигания ненависти введены в качестве временной меры, в частности, дополнительные ограничения на участие в программе LIVE с учетом повышенного риска для безопасности в контексте текущей ситуации с заложниками», говорится в сообщении.

В рамках «обеспечения безопасности сообщества и целостности платформы» соцсеть объявила о наборе дополнительных модераторов со знанием арабского и иврита для проверки контента, связанного с ближневосточными событиями.