TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Владелец китайского приложения TikTok ByteDance отклонил предложение американской компании Microsoft о покупке сервиса. Об этом сообщает The New York Times.

При этом ByteDance, по данным издания, не дала комментариев по своему решению.

СМИ уточняет, что другая американская корпорация Oracle стала единственным претендентом на покупку приложения TikTok, однако получит ли она контрольный пакет акций компании — остается неизвестным. При этом ранее ByteDance называла Oracle своим «технологическим партнером».

The New York Times добавляет, что Microsoft в прошлом высказывала требования, которые предполагают предоставить компании компьютерный код TikTok. После этого Китай установил требование, которое запрещает продавать код TikTok иностранным лицам без предварительного разрешения правительства КНР.

Ранее власти страны приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Позже в ByteDance заявили, что компания будет судиться с американскими властями. (Газета.Ру)