Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, передает украинское «Радио Свобода».

Тихановская выразила желание услышать позицию Москвы по белорусскому вопросу.

«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем», — сказала политик, отметив, что белорусы очень этого ждут. При этом, по словам Тихановской, белорусский народ ждет не поддержки режима президента Александра Лукашенко, а высказываний о белорусах и о желании строить будущее вместе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют устанавливать контакты с Тихановской.