Тихановская призвала признать белорусский ОМОН террористической группировкой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики террористическими организациями. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале политика.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — сказала Тихановская.

Она отметила, что все сотрудники силовых ведомств, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками террористов, а их имущество будет арестовано.

На амнистию, в свою очередь, смогут рассчитывать только те омоновцы, которые перейдут на сторону народа, добавила Тихановская.