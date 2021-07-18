Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ходе своей поездки в Вашингтон провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но пока не может точно их подтвердить.

«Планируется, но пока не могу подтвердить», — сказала она в воскресенье, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время встречи с представителями белорусской диаспоры в американской столице. Позднее один из собравшихся также спросил, какого уровня встречи ожидаются. «Высший [уровень]», — ответила Тихановская.

Тихановская также ожидает, что США могли бы взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Беларуси, в ходе своей поездки в Вашингтон она планирует также обсуждать с американскими властями поддержку гражданского общества в стране.

«Мы о посредничестве говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке гражданского общества», — сказала она.