Тихановская: КС оппозиции Беларуси был Тихановская, но он не пропадет

Экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси в условиях отсутствия полноценного президиума продолжает работу и будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов, передает РИА «Новости».

По ее словам, КС продолжает работать и не пропадет, он остается «главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми».

«Координационный совет, несмотря на то, что он <…> был обезглавлен, продолжает свою работу», — сказала Тихановская.

КС оппозиции Беларуси был создан по инициативе Тихановской. В настоящее время члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей.