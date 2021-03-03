Тесты, карантин, изоляция в отеле: что ждет участников Евровидения, и как готовится к шоу Азербайджан

Несмотря на то, что миру все еще не удалось победить недуг под названием Covid – 19, организаторы крупных мероприятий не намерены больше уступать позицию карантину и призывам просиживать пандемию в запертых домах.

Уже объявлено о том, что ряд фестивалей, конкурсов и даже гоночный сезон Ф1 в 2021 году обязательно состоятся. Правда, в некоторых случаях — без зрителей.

Не за горами – самый популярный европейский песенный слет – «Евровидение». Даты конкурса давно утверждены – 18 — 22 мая, Роттердам, Нидерланды.

Но билеты в продажу так и не поступили, сообщает #.

И согласно официальной информации на сайте евросонга, уже и не поступят. В лучшем случае попасть на шоу смогут обладатели прошлогодних билетов, но и то, если правительство страны – хозяйки конкурса – 2021 даст на это разрешение.

«К сожалению, пока не можем сказать ничего насчет того, будет ли допущена аудитория в зрительный зал. Мы надеемся, что к середине апреля у нас будет информация на этот счет», — кратко и ясно отвечают организаторы на атаки беспокоящихся фанатов конкурса. В то же время тем, у кого остались на руках билеты с прошлогоднего несостоявшегося конкурса, предложено сдать их обратно и получить назад потраченную сумму.

На фоне всей этой организационной суеты участники конкурса готовятся к полуфиналам и финалу. Порядковый номер выхода участников на сцену остался неизменным с прошлого года, так что Самира Эфенди, которая также осталась победительницей — «второгодницей» Национального отбора на «Евровидение» от Азербайджана, выступит во второй части первого полуфинала, то есть 18 мая.

Премьера песни и клипа певицы ожидается в ближайшие дни. Никаких подробностей касательно авторов песни пока что нет, равно как и неизвестно то, в каком жанре будет представлена песня. Сама Эфенди лишь намекнула своим подписчикам в соцсети Instagram, что номер будет грандиозным, и заявила, что она с нетерпением и волнением ждет своего выступления на конкурсе.

Ряд стран уже определился и с участниками, и с песнями, оставшиеся должны сделать это до конца марта.

Как же пройдет конкурс в Европе, которая все еще закрыта для свободного посещения из-за коронавирусной угрозы?

У организаторов есть некий план «Сценарий B» , который сейчас активно обсуждается в СМИ. Формат в данной кодировке подразумевает проведение шоу в уменьшенной, но, тем не менее, амбициозной версии конкурса со строгими мерами по безопасности здоровья и социальным дистанцированием.

Такое решение было подтверждено референс-группой «Евровидения» и исполнительным советом Европейского вещательного союза – организатора конкурса.

«Сценарий B» также ограничивает состав делегаций по сравнению с предыдущими годами и уменьшает число аккредитаций для журналистов. На данный момент говорится о том, что присутствовать на шоу смогут 500 журналистов и еще 1000 смогут освещать шоу в новом онлайн пресс-центре.

А что же делать участникам?

Тесты, тесты и еще раз тесты! Все участники «Евровидения» 2021 в Нидерландах, и сопровождающие их представители должны иметь отрицательный тест, полученный не позднее, чем за 72 часа до вылета на конкурс. Всем им также рекомендуется изолироваться, как минимум за пять дней до вылета в Нидерланды. По прибытии в страну, принимающую конкурс, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они едут на арену Роттердама Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой. То есть, никаких лишних шагов и движений. Ковид на дворе!

«Наша цель ясна: предотвратить распространение вируса во время конкурса. Если кто-то получает положительный тест на COVID-19, вступает в силу наш протокол изоляции, мы информируем соответствующие органы, следим за ситуацией и принимаем меры при необходимости. Если в результате участник не может выступать вживую, будет использована резервная запись», — поясняет исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.