Военный прокурор Республики Ханлар Велиев сделал целый ряд резонансных заявлений. Особое внимание привлекли его комментарии по поводу «Тертерского дела». Напомню, что так обобщенно называется серия судебных разбирательств в Азербайджане по факту пыток в отношении солдат и офицеров Вооружённых Сил нашей страны. Итак, что же именно сказал Х.Велиев?

«Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, виновные лица привлечены к судебной ответственности. Эти дела изучены по всем судебным этапам, существующим в Азербайджане. Было установлено, что приговоры, вынесенные как в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, так и лиц, незаконно применявших пытки в отношении этих и других лиц, являются законными. Только по делу о пытках выявлено 102-103 человека. Против них были применены меры физического насилия в различных формах. Такие меры были приняты в отношении не только обвиняемых, но и других. В ходе следствия мы привлекли к ответственности некоторых лиц, но потом установили, что эти люди не виноваты. Поэтому их уголовные дела были прекращены»,- указал он.

Эта часть его заявления интересна фактами, которые доселе не сообщались широкой общественности, но теперь их обнародовали и в целом они могут свидетельствовать о том, что пусть и запоздалое, но признание факта пыток в отношении азербайджанских военнослужащих все же имеет место. При этом, есть куча вопросов к тому, насколько адекватное преступлениям наказание получили те, кто применял эти пытки. На эту тему в комментарии для Minval.az, высказался глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

«Возможно то, что осужденные за шпионаж действительно являлись шпионами. Однако, что они дали признательные показания под пытками, обесценивает само признание. Соответственно, нужно все отменить и провести новое расследование, с соблюдением процессуальных норм. Но и этого не было сделано. В результате получается, что из числа тех солдат, которые погибли из-за примененных по отношению к ним пыток, половина считается виновными в шпионаже. Человек уже не может восстать из мертвых и оправдать себя, хотя их обвинили на основании улик, полученных в ходе применения пыток. Насколько это достоверно? Действительно ли это была армянская шпионская сеть? Если да, то насколько ее полностью раскрыли? Может, там какие-то обрубленные под пытками концы? А, может, их и не было вообще. Эти вопросы вполне естественные, так как показания, выбитые под пытками, не должны принимать в качестве доказательств», — указывает он.

По словам правозащитника, в отношении виновных в пытках выдвинули «легкие» статьи обвинения. К примеру, «злоупотребление служебным положением», «избиение», «доведение до самоубийства», и так далее. Иными словами, все что угодно, кроме обвинения в применении пыток. Как подчеркивает Э.Зейналов, Азербайджан проиграл несколько дел в Европейском суде по правам человека, в которых фигурировало обвинение в применении пыток.

«Если в рамках повторного следствия будет получена дополнительная информация о том, что они не просто злоупотребили силой, служебным положением, не просто избивали, а били с целью получения признания, то обвинение в их отношении могут изменить. И, соответственно, наказание будет иным. В основном, все виновные в пытках — за исключением одного-двух человек — были осуждены меньше чем на 6 лет лишения свободы. Это ниже минимума, который положен по статье о пытках», — отметил Э.Зейналов, напомнив о том, что начиная с 2000 года в Азербайджане пытка считается уголовным преступлением. Тем не менее, за последний 2021 год ни один человек не был осужден за применение пыток.

Так что, уже есть весьма логичные вопросы к тому, о чем громогласно заявил Ханлар Велиев. Но в том и состоит проблема, что Военный прокурор Республики, образно говоря, «ушел не в ту степь». «После Отечественной войны проармянские силы использовали находившихся среди нас людей с армянской сущностью и таким совершенно необоснованным образом попытались вынести этот вопрос на повестку дня. Гурбан Мамедов и такие, как он, сегодня все еще являются инструментом в руках армян. Мне очень жаль, что такие люди имеют отношение к нашей нации. Такие, как Гурбан Мамедов, не понимают, что их слова не являются решающими. Гурбан Мамедов сам является юристом, прекрасно знает, что в каждой стране, в том числе в Азербайджанской Республике, имеющей современное законодательство, все решается законом», — заявил он.

И тут нужно кое-что уточнить. Начнем с того, что еще в мае 2017 года Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности, Министерство обороны и Министерство внутренних дел Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о задержании военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Армении. То есть, с того момента и до момента начала 44-дневной войны, а тем паче до момента ее окончания, прошло более трех лет. Понятно, что велось следствие. Но именно тот факт, что оно длилось так долго и дало формальный повод для спекуляций всем тем, кто привык критиковать Азербайджан днем и ночью, даже в случаях, когда для критики нет никакого повода.

Да, мировое армянство активно работает против нашей страны в политическом и информационном пространстве. Подкупаются политики, блогеры, журналисты, общественные деятели разных стран, которые пытаются свалить все с больной головы на здоровую, обвиняя Азербайджан, который почти тридцать лет был в статусе жертвы оккупации, а не РА, которая все эти годы была государством-оккупантом. Отечественная пресса и друзья нашей страны в различных государствах мира, в меру своих сил, противостоят этой лжи, распространению которой порой способствуют и окопавшиеся за пределами Азербайджана оппозиционеры. Тот же Гурбан Мамедов, являющийся братом главы ДПА Сардара Джалалоглу, многократно и по делу был критикуем за тиражирование фейков, за манипуляции, за ложь. И действительно, порой его заявления распространяла армянская пропаганда. То есть, он реально лил воду на мельницу врага.

Но, говоря о данном конкретном случае, признавая факт использования Г.Мамедовым и армянской пропагандой «Тертерского дела» в целях дискредитации азербайджанской армии и всего Азербайджана, нужно признать и факт затянувшегося молчания со стороны Военной прокуратуры по данному делу. Именно оно, молчание соответствующих структур, привело к дефициту честной и правдивой информации, который заполнялся фейками.

Нужно было гораздо раньше признать все то, о чем сейчас заявил Х.Велиев, регулярно доводя до широкой общественности информацию о ходе расследования. Тогда бы и не было повода у Г.Мамедова и армянской пропаганды спекулировать на «Тертерском деле». И не только на нем, замечу. Говорю об этом с болью за случившееся и с надеждой на то, что соответствующие структуры поймут бесполезность и даже вредность игры в молчанку и начнут уже видеть в СМИ тех, кто поможет довести правду до общественности и мира.