Управление военной контрразведки Службы нацбезопасности (СНБ) Армении раскрыло агентурную сеть из числа военнослужащих армянской армии, которая шпионила на иностранное государство. Об этом сообщили 10 февраля армянские СМИ.

Сообщается, что иностранная разведка создала в соцсетях фейковые страницы женщин-армянок, с помощью которых знакомилась с военными.

Свободно владея армянским языком, сотрудники иностранной разведки налаживали интернет-знакомства и доверительные отношения. Далее предлагалось сотрудничество — за деньги предоставлять информацию о дислокации воинских частей, личном составе, вооружении, боеприпасах, количестве и типе боевой техники, командном составе, технике и т.д.

В агентурную сеть было вовлечено около двух десятков граждан Армении, занимавших различные должности в армии. В ходе предварительного следствия по подозрению в госизмене задержано 19 человек, некоторые из которых дали признательные показания. Проведено около 30 обысков, конфискованы документы, чеки.

Армянская сторона не раскрывает, на какое государство шпионили военнослужащие. Не называются также их имена, должности и места службы. В то же время известно, что часть из них служила в системе Минобороны.

Напомним, что в ходе Второй Карабахской войны (осень 2020 года) и после ее окончания в Армении и в Карабахе было арестовало около 10 военных, включая офицеров Минобороны по обвинению в шпионаже в пользу Азербайджана.

Интересно, не заявит ли СНБ Армении через некоторое время, что и ныне задержанные 19 армейцев тоже работали на Баку? Просто, все последние годы все шпионы в Армении обвинялись именно в этом. Но не может ли оказаться так, что дело это специальным образом раздуто в чьих-то интересах? Что это постановка. То есть, дальнейший поиск козлов отпущения за разгром ВС Армении в ходе последней войны. Допустимо такое предположение?

Комментарий по этому поводу дал # военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны АР Азад Исазаде:

— По ряду аспектов этой ситуации я проконсультировался с некоторыми нашими бывшими сотрудниками спецслужб – из военной разведки и бывшего МНБ. Поэтому в некоторых моментах специфики вербовки я буду ссылаться на их мнение, естественно, не называя их имен.

Первое, что бросается в глаза – очень это похоже на «Тертерское дело» 2017 года. Просто масштабы немного другие, но это пока. Никто не знает, как оно дальше будет разворачиваться.

Что касается вербовки в социальных сетях, по мнению специалистов, это, конечно, возможно, но довольно сложно. Потому что на обоих концах такого общения люди не знают, с кем в реальности имеют дело. И опасность нарваться на контрразведку всегда остается актуальной. Поэтому, как говорят специалисты, без прямого визуального контакта вербовать бывает довольно сложно. Потому что всегда можно оказаться в контакте с двойным агентом и получать дезинформацию. То есть, каналы такой вербовки считаются не максимально достоверными.

Но при этом, я напомню, вне измены родине, вне каких-то государственных преступлений в Азербайджане было несколько скандалов, когда по вотсапу какие-то женщины выходили на знаковых людей, предлагали какие-то видео эротического содержания со своим участием. Это общение записывалось и затем использовалось для шантажа с целью вымогательства денег. Пара таких случаев была слита в Сеть.

Но даже такая дискредитирующая видеосъемка не способна заставить человека пойти на измену родине. Эти люди изменяли общественной морали, своим семьям, но это не носило уголовного характера. При всех случаях армейский офицер, столкнувшийся с таким шантажом, обязан был бы сразу сообщить об этом начальству, контрразведке, и это могло бы перерасти в контр-игру, то есть этот человек использовался бы уже как двойной агент и по этому каналу сливали бы нужную дезинформацию.

Хотя во время войны действительно 10 армянских военнослужащих были арестованы по обвинению в шпионаже, и, по-моему, у некоторых из них была такая же схема – с каких-то аккаунтов в Турции с ними выходили на контакт. Но насколько это было доказано и насколько нынешнее дело является продолжением того (такое возможно), неизвестно.

Я считаю, что контакты в Сети людей, обладающих определенной военной информацией, должны быть под постоянным контролем спецслужб. Вообще, нежелательно, чтобы действующие офицеры пользовались соцсетями. И если описываемая шпионская сеть в Армении реально действовала, то удивительно, что их контрразведка не контролировала своих армейских офицеров. Плюс, не контролировала пути их финансовых поступлений. Ведь скорее всего оплата их услуг производилась через банковские транзакции, переводы. То есть, вычислить всё это не так сложно.

Нельзя полностью исключать, что там раскрыли реальную шпионскую группу. Не факт, что концы выведут на Азербайджан. Страны, наиболее заинтересованные в проведении подобных операций в Армении, это, понятно, Азербайджан и Турция, в первую очередь. Я думаю, если бы концы выводили на Азербайджан, это уже прозвучало бы. Турцию сейчас Армения в связи с начавшимся диалогом вряд ли рискнет обвинять, потому что внутри армянского общества увеличится и без того имеющееся недовольство налаживанием дипотношений с этой страной.

А вот если этого не было, и это что-то похожее на «Тертерское дело», то мы не должны исключать еще одну версию – что это определенная попытка чистки в армии. Обычно в прессе пишут, что генералитет оппозиционно настроен к Пашиняну. Это так. Но помимо этого есть сведения о том, что и средний офицерский состав, тоже недовольный результатами войны, представляет определенную угрозу, и прежде всего угрозу провокаций на линии соприкосновения для срыва каких-то мирных договоренностей.