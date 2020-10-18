Теперь Украина: Армения ищет новых «виноватых» в своих поражениях

Это уже становится похоже на не смешной анекдот. Официальный Ереван, начиная от премьер-министра Никола Пашиняна и заканчивая пресс-службой МО РА, все эти дни пытались убедить самих себя и общественность своей страны в том, что в продолжающихся поражениях армянской армии виноваты кто угодно, но только не они сами.

Чаще всего эксплуатировали миф о том, что на стороне Азербайджана воюют турецкие военнослужащие. К которым, силой фантазии армянских мифотворцев, добавились «боевики с Ближнего Востока».

Этого также показалось мало и родился миф о том, что армянскую армию с оккупированных территорий нашей страны гонят еще и «пакистанские солдаты и офицеры». Ясное дело, что никаких конкретных доказательств сказанному не приводилось.

Но, фейкомет работает безостановочно. И теперь уже армянские мифотворцы решили обрушиться на Украину. Так называемый «советник» главы марионеточного режима в никем непризнанной «НКР» Давид Бабаян гневно заявил, что Украина продала Азербайджану большую часть имеющихся на его вооружении установок «Смерч». После чего добавил, что недавний визит президента Украины в Турцию и сделанные заявления, как и подписанные договора, естественно, вызвали определенное негодование среди карабахских сепаратистов.

«Фактически мы видим очередной союз братского нам украинского народа с государством, идеологией которого является нацизм. Это очень неприятно и опасно. Разумеется, украинский народ сам выбирает свое правительство. Но нынешние действия направлены не только против нас, но и против самого украинского народа. Ведь еще не было ни одного государства, которое имело бы тесные отношения с фашистами и в перспективе у него не появились бы проблемы с этим же государством. А то, что Турция не может быть другом украинского народа, это факт. Потому что у них свои планы. Заключать соглашение с Турцией фактически против братской России – не думаю, что украинский народ хотел бы такого союза», — заявил Д.Бабаян.

Понятно, что после такого рода заявлений правильнее всего было бы вызывать доктора, который бы поставил точный диагноз очередному армянскому оратору. Ведь представитель никем не признанного марионеточного режима пытается поучать руководство Украины в вопросе выстраивания внешнеполитической линии, попутно советуя рядовым украинцам выступать против позиции официального Киева. И, что самое забавное, Бабаян еще о «братской России» вспомнил. Той самой, что аннексировала украинский Крым и разожгла конфликт на Донбассе, поддерживая тамошних боевиков оружием и специалистами разного уровня.

Турция и Азербайджан, напомню, признают территориальную целостность Украины, осуждая аннексию Крыма. Так что, любой украинец способен понять, кто для них является важным и верным союзником, а кто нет. Что до турецко-украинского военного сотрудничества, то оно расширяется. В ходе визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского стороны подписали несколько документов о сотрудничестве в оборонной сфере.

Стороны подписали рамочное военное соглашение между правительствами стран. Подписи под документом поставили министры обороны Украины и Турции. Ранее в Минобороны сообщали, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению. Второй подписанный документ — меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Также подписали протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Одним словом, украинская армия планирует усилиться, используя сотрудничество с Турцией. Но не только это бесит армянскую сторону. Там вспоминают о том, что Владимир Зеленский 14 сентября подписал указ №392/2020, которым утвердил стратегию национальной безопасности. Основными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности стратегия определяет: сдерживание – развитие оборонных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии; устойчивость – способность быстро адаптироваться к изменениям среды в области безопасности; взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами (США, ЕС, НАТО) и прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями.