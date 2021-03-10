«Теперь нужно ждать конфискации всего наворованного у армян и награбленного у азербайджанцев» — российский эксперт

Несмотря на то, что Никол Пашинян оказался неуспешным политиком в карабахском направлении и подписал акт о капитуляции, он весьма успешен в разгроме своих внутренних противников. Бесконечные митинги в Ереване показали не что иное, как убогость армянских 17 политических «партишек». «Партишек», так как среди армянского общества ни одна из партий не имеет никакого авторитета.

Относительное уважение в обществе имела армянская, проигравшая в войне, армия с ее генералитетом. Сегодня, оказалось, что даже Оник Гаспарян не смог ничего сделать с Пашиняном. Никол и армию разгромил, однако это еще не означает, что внутриполитическая ситуация в Армении стабилизируется. Обо всех внутриполитических аспектах Армении, откуда исходит поддержка и сила Никола Пашиняна, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Оник Гаспарян уже не глава Генштаба Армении. Президент Армении удачно ретировался от выбора конкретной позиции, оппозиция не смогла помешать решению премьера через дворовые митинги. Пашинян -победитель?

— Да, и вне всякого сомнения. Впрочем, для меня такой сценарий развития ситуации в Армении читался с самого начала. Как только Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна, сразу стало понятно, что генералы занялись не своим делом, политики используют их в качестве марионеток, стараясь, чтобы люди в погонах выполнили за них всю грязную работу. Когда есть только имитация попытки военного переворота, но нет ни одного реального телодвижения в этом направлении, то все это выглядит, говоря словами великого русского писателя Михаила Булгакова, «как пошлая оперетка».

Армянские генералы, сами того не понимая, совершили коллективное самоубийство в интересах Пашиняна. Если вы помните, то заявление с требованием об отставке армянского премьера подписали не только начальник ГШ ВС РА, но и из корпоративной солидарности все его заместители, начальники управлений, правда, за исключением трех наиболее умных и дальновидных. Теперь они вслед за Гаспаряном будут вынуждены уйти со своих постов. Конечно, не будет громких отставок, их всех уберут со своих должностей по-тихому, как это делается всегда, — сначала переведут в распоряжение министра обороны, потом выведут за штат с сохранением содержания, а потом уволят со службы. В этой схеме избавления от нашкодивших старших и высших офицеров нет ничего нового. К концу лета никого из них уже не будет в рядах вооруженных сил Армении.

Армению ждет разгром военной верхушки, что, впрочем, является логичным итогом недавней войны в Карабахе. Да и с позиции здравого смысла для руководства армией Армении достаточно всего трех генералов, а не полусотни, как это есть сейчас в этой стране. Если Армения хочет иметь в будущем принципиально новые вооруженные силы, то ей уже сейчас нужно отказываться от этого дискредитировавшего себя балласта высшего командного звена. К тому же, это полностью соответствует идеологии внутренней политики Армении, которую озвучил Пашинян в новогоднем обращении к своим соотечественникам, когда он сказал, что его главная цель — это смена элит.

По сути, он заявил о намерении вышвырнуть из Армении «карабахский клан», которому за неимением вариантов придется эмигрировать в Россию, на этот раз — уже навсегда (или садиться за решетку в своей стране). В 2018 году лидеры «карабахского клана» лишились поддержки среди офицерского состава и солдатской массы, теперь — после достаточно скорого увольнения генералитета — полностью лишатся всякой поддержки не только со стороны армии, но и всех «силовиков» страны. После чего нужно ждать вполне заслуженных уголовных репрессий и конфискации всего наворованного у армян и награбленного у азербайджанцев.

— Откуда исходит главная поддержка и сила Пашиняна? С ним не справляются ни оппозиция, ни митинги, ни армия, ни даже внешние силы. В чем его феномен?

— Пашинян опирается на поддержку основной массы армянского народа, на его стороне находятся от двух третей до трех четвертей граждан этой страны. Они не то чтобы поддерживают своего премьер-министра, который персонально виновен во многих внутренних катаклизмах, но крайне не хотят реставрации власти «карабахского клана», в годы правления которого Армения превратилась в источник личного обогащения его первых лиц и колонию преступного по своей сути квазигосударства «Арцах», высасывавшего из страны все ресурсы. Основной массе жителей Армении Карабах абсолютно не нужен, он — ярмо на шее и гиря на ноге армянского народа, стопор на пути экономического и социального развития.

Но просто так избавиться от Карабаха Армения не может, так как «Арцах» — это проект армянской диаспоры, без помощи которой Армения обречена на коллапс, стагфляцию и вымирание с последующим переходом ее земель под юрисдикцию их исторически законного хозяина — Азербайджана. Цель Пашиняна — отказ от Карабаха, но на этом пути, говоря морским языком, он постоянно должен закладывать новый галс, менять направление и ловить попутный ветер.

Подавляющая часть ереванских армян хорошо чувствует это, и поддерживает своего премьера, так как быть игрушкой в руках иностранных армян — азербайджанских, российских, французских, ближневосточных, североамериканских и прочих они больше не желают. Пашинян осознанно или интуитивно почувствовал эту общественную волну и уже три года эксплуатирует ее энергию, несмотря на все потрясения, в том числе и поражение в войне с Азербайджаном. И как только он с этой волны соскользнет, так сразу уйдет в политическое небытие, он сам прекрасно понимает это, и поэтому будет двигаться в этом направлении до конца, у него другой альтернативы нет.

— Как вы считаете, после всего, что произошло, насколько пророссийский вектор будет оставаться основным во внешней политики Армении? Либо же они пересмотрят свои позиции?

— Пророссийского вектора внешней политики Армении нет с момента свержения власти «карабахского клана» в мае 2018 года. Все то, что делалось в последние годы и делается сейчас на российском направлении внешней политики Армении — это поиск внешне компромиссных шагов с целью продолжения процесса выдавливания российского влияния из страны. Предлагаю вспомнить ситуацию с Российско-армянским университетом в Ереване, который был создан Россией, финансировался за ее счет, но в итоге превратился в центр антироссийских умонастроений наиболее интеллектуальной армянской молодежи.

Русофобия в этом учебном заведении дошла до неприличного уровня, после чего правительство России заявило о выходе из этого проекта и прекращении его финансирования. Жаль, что это случилось только в феврале 2021 года. Но до этого времени Кремль пребывал в блаженном неведении краха данного инструмента своей «мягкой силы» в Армении.

Поражение армянского генералитета в споре с Пашиняном — это еще один шаг вытеснения российского влияния из этой страны. Абсолютно все армянские офицеры и генералы прошли российскую школу военной подготовки, но показали никчемность своих знаний и навыков перед новыми техническими возможностями ведения войны, что само по себе в глазах армянского общества является очень серьезным ударом по моральному авторитету и престижу России. Армянский генералитет на корпоративном и личном уровне был очень тесно связан с российским генералитетом и высшим офицерством, их устранение со службы будет автоматически означать разрыв еще одного политического нерва, связывавшего Армению и Россию.

— Что тогда с «карабахским кланом»? Ведь и он считался пророссийским?

— «Карабахский клан» или хунта полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе до недавнего времени был единственным действенным рычагом российского военно-политического присутствия в Армении, так как его собачья преданность Кремлю была обусловлена интегрированностью его финансов в экономику России. Вбивая все далее в грязь «карабахский клан», Пашинян целенаправленно и последовательно, нить за нитью, обрывает армяно-российские связи. И как только «карабахский клан» в этой стране будет окончательно уничтожен политически, экономически и финансово, российское присутствие в Армении будут осуществлять только военные на 102-й базе МО РФ в Гюмри и российские пограничники по ее периметру. Но если Пашинян захочет их выдворить из страны, ему будет достаточно провести референдум, на котором он получит больше половины голосов своих соотечественников, после чего российское военное присутствие там на раз прекратится.

К слову, армянская диаспора в России делает все для того, чтобы отношения между Россией и Арменией ушли в отрицательный диапазон политической шкалы. Она собрала 30 миллионов долларов и передала их Кочаряну для подкупа генералов и раздачи содержания его сторонникам в Армении, чтобы спровоцировать недавний кризис, бездарный финал которого мы с вами сейчас наблюдаем.

Пашинян не испугался имитации военного переворота и получил прекрасный шанс подчинить себе армию и тем самым разорвать все неформальные военно-политические связи с Россией. Начало этому процессу было положено арестом бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова летом 2018 года, заключительные аккорды прозвучат в этом году. Если раньше еще было возможно в этой сфере что-то отыграть назад, то теперь маховик уже не остановить. Следующим шагом вполне может стать отказ платить по российским оружейным кредитам, а как закономерный финал — разрыв соглашения о нахождении в Армении 102-й базы МО РФ по примеру того, как это случилось в Грузии в 2007 году, после прихода к власти в стране Михаила Саакашвили.

Впрочем, такая позиция армянской диаспоры по отношению к российским властям не нова, они традиционно придерживаются прозападно-либеральных ценностей и сочувствуют антипутинской оппозиции, что ни для кого в России особым секретом не является. Поэтому я не исключаю большой вероятности того, что миллионы для последней конвульсии Кочаряна были собраны армянской диаспорой в России вполне сознательно, чтобы вбить еще один клин между Арменией и Россией.