В Саудовской Аравии запущена программа, которая позволит мусульманам с помощью технологии виртуальной реальности прикоснуться к Черному камню Каабы, передает trtrussian.com со ссылкой на Middle East Eye.

Технология Virtual Black Stone («Виртуальный Черный камень») позволяет перенестись в священное для мусульман место, не выходя из дома.

Имам Заповедной мечети в Мекке шейх Абдур-Рахман ас-Судейс был первым, кто испытал новую технологию, надев очки виртуальной реальности. Он сказал, что в Саудовской Аравии находятся великие религиозные и исторические места, которые следует оцифровать и донести до каждого с помощью новейших технологий.