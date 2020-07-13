Телеведущий-армянин предстанет перед судом в Ливане за оскорбление турецкого президента

Ведущий ток-шоу «Ана Хек» на телеканале Al Jadeed Ншан Тер-Арутюнян предстанет перед судом за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Arab Weekly.

Отвечая на сообщение одного из зрителей, который назвал Тер-Арутюняна беженцем и обвинил его в расизме за то, что он обозвал Эрдогана злом, ведущий ответил «он и есть зло, и сын миллионов злых людей», позже разъяснив, что его реплика касалась «Эрдогана, его режима, турок-османов и турок».

«Если вы считаете меня беженцем, то я больше ливанец, чем вы, и я горжусь своей страной, Ливаном, больше, чем вы», — добавил он.

Высказывания Тер-Арутюняна вызвали протесты перед телеканалом Al Jadeed против оскорбления Османского государства и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сами же власти Турции связались с ливанским министерством иностранных дел и потребовали, чтобы государственное учреждение приняло «необходимые меры» против ведущего.

Ливанское национальное информационное агентство (NNA) заявило, что «согласно информации, предоставленной прокуратуре, дело Тер-Арутюняна будет передано на рассмотрение в Палату публикаций в Бейруте».

Ответить за свои слова Тер-Арутюняну придется в октябре. (Спутник Армения)