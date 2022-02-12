Американское космическое агентство НАСА опубликовало первые снимки инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который был выведен в космос в конце декабря. Первыми фотографиями стали «селфи» главного зеркала телескопа и изображение звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы.

Первые снимки использованы для юстировки оптической системы, поэтому на снимке HD 84406 оказались сразу 18 изображений звезды. Каждое из них было снято с использованием одного из 18 зеркал телескопа, теперь учёным предстоит настроить наклон зеркал так, чтобы множество изображений складывались в одну чёткую фотографию.

Ожидается, что настройка телескопа, в том числе калибровка его научных инструментов, продлится около пяти месяцев, после этого он будет готов к полноценной работе.

«Джеймс Уэбб» – один из самых амбициозных проектов в мировой космонавтике. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчётный срок службы от пяти с половиной до 10 лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.