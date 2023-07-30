Президент России Владимир Путин сообщил, что договаривался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече после президентских выборов в Турции.

Об этом Путин сообщил на брифинге 29 июля, отвечая на вопрос журналистов.

«Он меня приглашал еще до выборов, но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему… Мы решили нашу встречу перенести, но так и не договорились, где — либо у нас, либо в Турции, посмотрим», – сообщил Путин.

По словам президента, визит до выборов мог бы расцениваться как попытка оказать влияние на внутриполитические процессы Турции. Подобное, как подчеркнул Путин, не нужно было ни одной из сторон.

Однако телефонные переговоры должны вскоре состояться. Владимир Путин уточнил, что разговор предварительно запланирован на среду, 2 августа.