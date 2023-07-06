Текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном к подписанию не готов.

Как сообщает АПА со ссылкой на Спутник Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В ближайшее время при посредничестве главы Совета Европейского союза планируется моя встреча с Президентом Азербайджана в Брюсселе. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь, что прогресс, достигнутый в Вашингтоне во время предстоящей встречи, мы сможем сделать более основательным. Все вопросы должны решаться дипломатическим путем», — сказал он.