Теймур Раджабов оказался прав

ФИДЕ все-таки приняла решение приостановить турнир претендентов после первого круга.

Как передает azerisport.com, официальной причиной стало распоряжение правительства России с 27 марта о прекращении всех регулярных и чартерных авиасообщений в другие страны и обратно. «ФИДЕ не может продолжать турнир, не гарантируя игрокам и официальным лицам безопасного и своевременного возвращения домой», — сообщил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Точные даты проведения второго круга пока неизвестно. Решение об этом будет принято позже, с учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире.

После первого круга лидерство делят между собой Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очков.

Напомним, что ранее до старта турнира претендентов с участия снялся азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, который был против его проведения на фоне распространения эпидемии коронавируса. Примечательно, что ФИДЕ официально сообщала об отказе Раджабова от участия в турнире из-за проблем со здоровьем, скрыв настоящую причину.