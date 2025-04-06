«Если мы каждую неделю будем показывать по одному ракетному городу, то не закончим и через два года — так их много».

С этими словами Иран недавно рассекретил еще один комплекс секретных подземных бункеров, где хранятся ракеты, которые могут быть использованы им для удара в ответ на то, что Тегеран может расценить как агрессию со стороны Израиля или США.

Как сообщили американские чиновники агентству Reuters на условиях анонимности, за последнюю неделю США разместили до шести дополнительных военных самолетов, оснащенных технологией «стелс» и способных нести самые тяжелые американские бомбы, на военной базе в зоне досягаемости Ирана и Йемена.

Иран ответил на это заявлением, что большое военное присутствие Америки в регионе означает, что они находятся «в комнате со стеклянными стенами» и не должны «бросаться камнями».

Иран также пригрозил разбомбить военную базу, расположенную на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос — это британская территория в Индийском океане, которая сейчас находится в процессе передачи Маврикию. Ранее Иран не заявлял, что обладает такими возможностями.

«Ракетные города» — термин, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для обозначения крупных подземных ракетных баз. Эти базы представляют собой комплекс больших переплетенных между собой туннелей глубокого залегания, разбросанных по всей стране, многие из них расположены в стратегически важных горных районах.

Они используются для хранения, подготовки к пуску и запуска баллистических и крылатых ракет, а также других стратегических вооружений — беспилотников и систем противовоздушной обороны.

По словам командиров КСИР, эти ракетные города — не просто склады вооружения. Некоторые из них — одновременно и заводы «для производства и подготовки ракет до постановки на боевое дежурство».